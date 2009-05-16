Балога подав у відставку

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА повідомив, що подав заяву про відставку.

Про це він сьогодні сказав в інтерв’ю Українській правді.

“Ще місяць тому, задовго до початку своєї відпустки я написав президенту Віктору ЮЩЕНКУ заяву про відставку”, - сказав В.БАЛОГА.

Він не став конкретизувати причини такого кроку.

“У своїй заяві я аргументував своє рішення”, - зазначив В.БАЛОГА.

За його словами, “тепер рішення за Президентом”.