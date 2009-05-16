Балога подав у відставку
18:57, 16 травня 2009Політика
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“У своїй заяві я аргументував своє рішення”
Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА повідомив, що подав заяву про відставку.
Про це він сьогодні сказав в інтерв’ю Українській правді.
“Ще місяць тому, задовго до початку своєї відпустки я написав президенту Віктору ЮЩЕНКУ заяву про відставку”, - сказав В.БАЛОГА.
Він не став конкретизувати причини такого кроку.
“У своїй заяві я аргументував своє рішення”, - зазначив В.БАЛОГА.
За його словами, “тепер рішення за Президентом”.
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