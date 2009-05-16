Ульянченко обрали головою ради партії НСНУ

Голову Київської обласної державної адміністрації Віру УЛЬЯНЧЕНКО обрано головою ради партії Народний Союз “Наша Україна”.

Як повідомило журналістам джерело в партії, таке рішення було щойно ухвалене на засіданні ради.

Її заступником обрано народного депутата Володимира МОЙСИКА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві проходить засідання ради партії «Народний Союз “Наша Україна”», на якому присутній лідер НСНУ, Президент України Віктор ЮЩЕНКО. Планується, що на цьому засіданні буде обрано керівника ради партії, а також деяке інше керівництво партії.