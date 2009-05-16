Ульянченко обрали головою ради партії НСНУ
11:57, 16 травня 2009Політика
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Рішення було ухвалене щойно
Голову Київської обласної державної адміністрації Віру УЛЬЯНЧЕНКО обрано головою ради партії Народний Союз “Наша Україна”.
Як повідомило журналістам джерело в партії, таке рішення було щойно ухвалене на засіданні ради.
Її заступником обрано народного депутата Володимира МОЙСИКА.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві проходить засідання ради партії «Народний Союз “Наша Україна”», на якому присутній лідер НСНУ, Президент України Віктор ЮЩЕНКО. Планується, що на цьому засіданні буде обрано керівника ради партії, а також деяке інше керівництво партії.
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