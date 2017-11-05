Вбитий у Харкові Аксельорд причетний до вбивства Вороненкова – політолог

Розстріляний в ніч проти 5 листопада у Харкові уродженець Росії Едуард Аксельрод причетний до організації вбивства у Києві екс-депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав екс-нардеп, політолог Віктор Уколов.

"Вбивство (Аксельрода) підтверджує версію прокуратури, що організатором убивства депутата Держдуми Росії Вороненкова міг бути злодій у законі Тюрін. За даними слідчих, розстріляний у Харкові Едуард Аксельрод разом зі знайомим Тюріна Юрієм Василенком підбирали кілерів, щоб вбити Дениса Вороненкова", – мовиться у повідомленні Уколова.

Політолог також висловив переконання, що вбивством Аксельрода було обірвано зв'язок між кілером і замовником злочину.

"Схема відома – для того, щоб обірвати зв'язок кілера і замовника, треба прибрати організатора, що контактував з кілерами", – додав Уколов.

Нагадаємо, В ніч з 4 на 5 листопада на вулиці Клочківська, 191А у Харкові невідомий відкрив вогонь по автомобілю Audi. Внаслідок розстрілу загинув Едуард Аксельрод відомий під псевдо "Едік Льопа".