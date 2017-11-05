Стрілянина в центрі Харкова: стало відомо, ким був загиблий
15:45, 05 листопада 2017Інциденти
1980 0
Під час обстрілу автомобіля в Харкові загинув бізнесмен Аксельрод Едуард Леонідович. За словами нардепа Ігоря Мосійчука, раніше бізнесмен видавав себе за блатного.
Чим займався загиблий, поки невідомо / поліція Харківської області
Під час обстрілу автомобіля в Харкові загинув бізнесмен Аксельрод Едуард Леонідович. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив нардеп Ігор Мосійчук.
Читайте такожУ Дніпрі п'ятеро поліцейських були поранені при затриманні квартирних злодіїв
"Розстріляним вчора в Харкові виявився Аксельрод Едуард Леонідович 10.02.1972, який народився в Барнаулі. Робота кілера дуже схожа на вбивство Аміни Окуєвої. Чим займався загиблий, поки невідомо... P. S. Розстріляний Едік Льопа - комерсант, раніше видавав себе за блатного", - написав він.
Як повідомляв УНІАН, вчора в центрі Харкова невідомі розстріляли іномарку і вбили її водія.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter