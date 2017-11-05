Стрілянина в центрі Харкова: стало відомо, ким був загиблий

Під час обстрілу автомобіля в Харкові загинув бізнесмен Аксельрод Едуард Леонідович. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив нардеп Ігор Мосійчук.

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"Розстріляним вчора в Харкові виявився Аксельрод Едуард Леонідович 10.02.1972, який народився в Барнаулі. Робота кілера дуже схожа на вбивство Аміни Окуєвої. Чим займався загиблий, поки невідомо... P. S. Розстріляний Едік Льопа - комерсант, раніше видавав себе за блатного", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, вчора в центрі Харкова невідомі розстріляли іномарку і вбили її водія.