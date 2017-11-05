У центрі Харкова невідомі розстріляли іномарку і вбили її водія

У центрі Харкова невідомі розстріляли іномарку, убивши її водія. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Харківській області, інформація про те, що біля одного з будинків на вулиці Клочківській скоєно вбивство, надійшла в чергову частину Шевченківського відділу поліції вчора, 4 листопада, близько 23.30.

За даними поліції, на місце виїжджали керівники Головного управління Нацполіції в Харківській області, Шевченківського відділу поліції та слідчо-оперативна група. За попередніми даними, невідомі здійснили кілька пострілів по автомобілю Audi. Водій іномарки загинув на місці.

Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські проводять комплекс невідкладних оперативно-розшукових заходів щодо встановлення особи потерпілого та розшукують осіб, які причетні до скоєння злочину. Слідчі дії тривають.

Читайте такожУ центрі Харкова розтрощили паб (фото, відео)

Разом з тим користувачі соціальних мереж повідомляють, що розстріл автомобіля було скоєно у дворі будинку по вулиці Клочківська, 191-А. Невідомі обстріляли автомобіль із автомата.

Як повідомляв УНІАН, раніше в центрі Харкова облили кислотою Lexus депутата облради. Невідомі пошкодили покриття капота, даху і дверей автомобіля Lexus.