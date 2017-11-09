Європейський суд визнав, що ЄС не мав підстав для введення санкцій проти Іванющенка

Європейський суд загальної юрисдикції у середу, 8 листопада, ухвалив рішення про скасування санкцій стосовно колишнього народного депутата України від "Партії регіонів" Юрія Іванющенка, пише Deutsche Welle.

Іванющенка було виключено зі санкційного списку ЄС у березні 2017 року, проте він фігурував у списках у два попередні роки - у 2015-му та 2016-му. Відповідно рішенням Європейського суду від 8 листопада внесення Іванющенка Радою ЄС у 2015-2016 роках до списку осіб, на яких поширюються санкції, також визнано недійсним.

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Задоволення позову Іванющенка Європейський суд пояснив тим, що рішення Ради ЄС запровадити щодо нього санкції було помилковим, оскільки інформація про кримінальні справи проти нього в Україні, на які посилалась Рада ЄС, запроваджуючи санкції, або була "нерелевантною", оскільки не стосувалась розкрадання ним державних коштів, або містила "такі невідповідності, які мали б викликати у Ради сумніви щодо адекватності доказів, на які вона спиралась".

На думку суду, Рада ЄС зробила "очевидну помилку", дійшовши висновку, що розслідування щодо Іванющенка в Україні дають підстави для збереження його імені у списку санкцій.

Крім того, суд також зобов'язав ЄС оплатити всі судові витрати Іванющенка.

Європейський суд 8 листопада також виніс рішення в аналогічній справі за позовом екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка, відхиливши його і зобов'язавши екс-міністра оплатити судові витрати.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня 2017 року Рішення Європейського Союзу щодо продовження санкцій проти колишніх українських високопосадовців часів президентства Віктора Януковича оприлюднено в Офіційному журналі ЄС і набуде чинності наступного дня. При цьому, колишнього народного депутата від Партії регіонів Юрія Іванющенка виключили зі списку, вказано в оприлюдненому рішенні ЄС.