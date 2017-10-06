Арештоване майно Клименка суд передав Нацагентству з розшуку активів – Матіос

Арештоване майно колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка за рішенням Печерського районного суду Києва передане Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Читайте такожЛуценко заявляє, що з рахунків "сім'ї" Януковича вже конфіскували 1,7 мільярдів доларів Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав заступник генерального прокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

Зокрема, військова прокуратура передає до відання і управління Нацагентства з розшуку активів майно, яке було арештоване у кримінальному провадженні у розслідуванні діяльності злочинної організації колишнього президента Віктора Януковича та Клименка.

"Сьогодні на підставі рішення судді, яке винесене 28 вересня поточного року, Головна військова прокуратура передає для управління і подальшого розпорядження відповідно до вимог закону перелік майна, яке арештовано й знаходиться в Україні", - наголосив Матіос.

За його словами, йдеться про 154 об'єкти нерухомого майна, які перебувають в Україні, 22 елітні транспортні засоби та тисяча залізничних напіввагонів, а також про корпоративні права юридичних осіб. Він уточнив, що загальна вартість перерахованого майна становить 900 млн грн, а вартість корпоративних прав юросіб - понад 400 млн грн.

До цього майна також відносяться квартири в елітних житлових комплексах "Новопечерські Липки", недобудовані і добудовані маєтки (17 об'єктів) в селищі міського типу Козин, а також майно охоронної структури "Скіф".

"Крім того, військовою прокуратурою за міжнародно-правовим дорученням уряду Князівства Ліхтенштейн заморожено активів підозрюваного Клименка та його близького оточення на загальну суму близько 20 млн доларів США", - сказав Матіос.

Також він розповів, що було накладено арешт на грошові кошти компанії-нерезидента України, кінцевим власником якої є Клименко. Матіос уточнив, що мова йде про активи, які зберігалися в банку "Юнісон", що належить групі компаній "Юнісон".

"Ми арештували і фактично заблокували тут, в Україні, 5 млн доларів США", - заявив головний військовий прокурор.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня правоохоронці провели 183 обшуки у приміщеннях, що належать Клименку та членам його родини, у тому числі в ТРЦ Gulliver у Києві, декілька поверхів якого є власністю екс-міністра та членів його родини.

Як заявив Матіос, військова прокуратура спільно з Нацполіцією та спецпідрозділом "КОРД" проводить "другу хвилю" розслідування у справі злочинної організації «Януковича-Клименка».

Виявлено, що впродовж 2011 року і по січень 2014 року з України було виведено в офшори понад $788 млн, а загальна сума вкрадених Клименком коштів становить $12 млрд за курсом 8 грн за $1, що дорівнює 96 млрд грн.