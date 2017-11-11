Розрив дипвідносин з РФ не є предметом законопроекту про реінтеграцію Донбасу – Турчинов

14:12, 11 листопада 2017
Політика
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Це рішення приймає уряд за поданням Міністерства закордонних справ, Рада не може перебрати на себе функції Кабміну.

фото УНИАН

Секретар РНБО Олександр Турчинов наголошує, що питання розриву дипломатичних відносин з Російською Федерацією не є предметом законопроекту про державну політику України щодо територій Донецької і Луганської областей, окупованих російськими найманцями та військами.

Читайте такожРеінтеграція Донбасу: комітет із нацбезпеки продовжить роботу над законопроектом із 13 листопада Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО сказав журналістам в кулуарах з’їзду політичної партії «Народний фронт».

"Це не є предмет закону. Це рішення, яке приймає уряд відповідно за поданням Міністерства закордонних справ. Тому парламент не може перебрати на себе функції Кабінету міністрів", - наголосив Турчинов.

Крім того, він нагадав, що за зовнішньополітичні вектори розвитку відносин України з іншими країнами відповідає президент. "І, безумовно, за ним також повинно бути слово у цьому питанні", - додав Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні президентський законопроект «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях» (№7163).

8 листопада секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Іван Винник заявив, що запропонує виписати в Прикінцевих положеннях законопроекту про реінтеграцію Донбасу положення, яке передбачатиме розрив дипломатичних відносин з Росією.

До другого читання до проекту було подано майже 800 поправок.

Сьогодні голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що попередньо законопроект про реінтеграцію Донбасу планується розглянути в четвер, 16 листопада.

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Теги: #закон реінтеграцію Донбасу#турчинов закон реінтеграцію#розрив відносин РФ