Розрив дипвідносин з РФ має регулюватися окремим законом – представник президента у ВР

Розрив дипломатичних відносин з Російською Федерацією не є питанням законопроекту про реінтеграцію Донбасу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказала представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко.

Вона зазначила, що під час зустрічі депутатів з президентом України Петром Порошенком вчора, 8 листопада, обговорювалося і це питання.

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“Питання розриву дипломатичних стосунків варто відділити від питання стратегії Президента по реінтеграції Донбасу. Президент, як головнокомандуючий країни, запропонував свою стратегію по поверненню тимчасово окупованих територій Донбасу. Щодо питання розриву дипломатичних відносин, то вони можуть регулюватися окремим законом, окремою процедурою, а не однією поправкою, для того, аби попіаритися на цьому питанні», - заявила Луценко.

За її словами, це має бути окремий закон, і депутати, які внесли цю поправку, мали б запропонувати його.

«Це має бути прописана процедура, як мають діяти ті чи інші органи, якщо ми закриваємо кордон. Усі питання, які можуть при такому розкладі виникати, повинні бути прописані. Ще раз наголошую, що це не питання закону про реінтеграцію Донбасу. Це не відноситься до тієї стратегії, яка запропонована президентом України”, - зазначила Луценко.

Як йдеться в повідомленні прес-служби БПП, за словами Луценко, Міністерство закордонних справ вже неодноразово подавало своє бачення розриву дипломатичних стосунків з РФ. "Якщо ще народні депутати запропонують своє бачення даного питання, то може буде створена відповідна робоча група", - додала вона.