Балога додав до заяви перелік прохань родичів Ющенка?

Лідер партії «Єдиний центр», народний депутат України Ігор Кріль заявив, що рішення про призначення глави партії буде прийняте на партійному з`їзді 11 липня.

Як повідомляє ІА «Новий міст»,про це Ігор Кріль заявив на прес-конференції 20 травня під час свого візиту до Дніпропетровська.

Також Ігор Кріль підтвердив чутки про те, що Віктор Балога додав до своєї заяви про відставку перелік численних прохань родичів Віктора Ющенка про те, щоб тепер уже екс-глава Секретаріату Президента допоміг їм у «вирішенні» їхніх питань.

Нагадаємо, 16 травня Віктор Балога заявив про намір піти у відставку, а 19 травня його заява була підписана Президентом України Віктором Ющенком. 20 травня опозиційна Партія регіонів заявила про свою готовність співпрацювати з «Єдиним центром».

Довідка. Партія «Єдиний центр» створена 27 березня 2008 року на установчому з`їзді у Києві. Головна політична мета — підтримка Президента Віктора Ющенка. Первинний склад партії утворився з колишніх членів блоку «Наша Україна — Народна Самооборона» (НУ-НС).

До президії партії увійшли народні депутати України, колишні члени «Народного союзу «Наша Україна» (НСНУ) Оксана Білозір, Ігор Кріль, Леся Оробець, Михайло Полянчич, Віктор Тополов, а також голова Херсонської облдержадміністрації Борис Силенков і заступник голови Фонду розвитку громадянського суспільства Леся Таран.

Главою партії 27 березня був обраний народний депутат України Ігор Кріль. 21 травня того ж року в інтерв`ю журналу «Кореспондент» Віктор Балога заявив, що має вплив на «Єдиний центр». На даний момент, за словами Кріля, Балога є главою президії партії.