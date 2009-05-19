Балога звинувачує Ющенка у кумівстві

Екс-глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА звинувачує Президента України Віктора ЮЩЕНКА у нехтуванні фаховими якостями на користь кумівства при призначенні на державні посади.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії “Єдиний центр”, про це йдеться у заяві В.БАЛОГИ про відставку з посади.

Зокрема, однією з причин своєї відставки В.БАЛОГА назвав найближче оточення В.ЮЩЕНКА, яке з його волі увійшло у владу, зайнявши високі державні посади.

Той факт, що у багатьох кадрових призначеннях Президент керувався не фаховими якостями, а просто родинними чи дружніми стосунками, В.БАЛОГА назвав “кумівством у владі”. “Вам байдуже, що Ваше ж оточення, як корозія, роз’їдає владу і державу. Коли я доповідав Вам про кричущі факти, Ви вдавали, що не чуєте”, – заявив В.БАЛОГА.

Він зазначив, що протягом майже трьох років своєї роботи у Секретаріаті Президента відчував постійний пресинг з боку оточення Президента, яке всіляко намагалося позбутися незручного глави Секретаріату. Тому, за його словами, відставка – це не втеча від труднощів, а відкритий протест проти спроб наближених до В.ЮЩЕНКА людей керувати Секретаріатом. “Нікому і ніколи цього не дозволяв і не дозволю”, - підкреслив В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 травня, на сайті Президента було оприлюднено указ про звільнення В.БАЛОГИ з посади глави Секретаріату Президента.