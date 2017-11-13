Порошенко позбавив голів місцевих держадміністрацій статусу держслужбовців

Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби» (реєстраційний номер 7126).

«13.11.2017 повернуто з підписом від президента», - йдеться на сайті парламенту в інформації щодо стану проходження документу.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби» (№7126), яким вивела посади голів місцевих держадміністрацій і їхніх заступників із категорій посад держслужби.

Під час розгляду законопроекту народний депутат від фракції "Батьківщина" Альона Шкрум висловила думку, що цей закон суперечить, зокрема, вимогам щодо політичної неупередженості державних службовців і неможливості найвищій категорії державних службовців бути членами політичних партій.

Разом з тим, голова фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов заявив, що закон щодо окремих питань проходження держслужби повертає конституційні права президента, оскільки, згідно зі статтею 188 Конституції, голови місцевих держадміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади президентом України за поданням Кабміну. За словами голови фракції БПП, необхідність внесення змін до законодавства виникла в зв’язку з кризовою ситуацією в питанні призначення голів райдержадміністрацій, оскільки законом про держслужбу передбачено складну процедуру відбору кандидатів на посади голів РДА.