Голови держадміністрацій і їхні заступники більше не вважатимуться держслужбовцями

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби» (№7126). Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 234 народних депутата із 358, зареєстрованих у сесійній залі.

Читайте такожПарламент сьогодні розгляне зміни до держбюджету-2017 та законопроект про приватизацію держмайна (наживо)Законом встановлюється, що чинність закону "Про державну службу" не поширюється на голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників.

Так, голови місцевих держадміністрацій вилучаються з переліку посад державної служби категорії "А" (вищий корпус державної служби), а з категорії "Б" вилучаються заступники голів місцевих держадміністрацій.

Натомість до категорії "Б" віднесено посади керівників та заступників керівників структурних підрозділів місцевих держадміністрації, апаратів місцевих держадміністрацій, їх структурних підрозділів.

Серед іншого, законом встановлюється, що повноваження керівника держслужби в місцевих держадміністраціях здійснює керівник апарату – в апараті місцевої держадміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права); керівник структурного підрозділу зі статусом юридичної особи публічного права - у такому підрозділі.

Під час розгляду законопроекту народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Олексій Гончаренко з голосу зачитав низку поправок до документа з тим, аби перед підписанням з їх урахуванням було проведено техніко-юридичне редагування тексту.

Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.