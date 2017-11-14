Рада прирівняла поранених під час Революції гідності до учасників бойових дій

Верховна Рада ухвалила урядовий закон про внесення змін до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (№5697). Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 241 із 335 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Читайте такожУ прокуратурі застерігають керівництво МВС від тиску на слідство у справах МайдануУхваленим документом закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" доповнюється новим розділом щодо статусу постраждалих учасників Революції гідності, пільг та гарантій їх соціального захисту.

Встановлюється, що постраждалими учасниками Революції гідності визнаються особи, які на виконання закону "Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей" включені до переліку осіб, які під час участі в масових акціях громадського протесту отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі), але такі ушкодження не призвели до інвалідності, та звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року.

Цим особам надаються пільги та інші соціальні гарантії, встановлені ст. 12 цього закону. У цій статті наводиться перелік пільг учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них. Зокрема, йдеться про безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів; 75% знижку плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством.

Водночас, дія цієї статті не поширюється на працівників міліції, осіб, які проходили службу в правоохоронних органах спеціального призначення, військовослужбовців внутрішніх військ, Збройних сил України та інших військових формувань, які отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі) під час виконання службових обов’язків, пов’язаних з подіями Революції гідності.

Крім того, особам, про яких йдеться у першій частині нової статті, видається посвідчення "Постраждалий учасник Революції гідності".

Ветеранам війни, постраждалим учасникам Революції гідності, які мають право на одночасне отримання посвідчення учасника бойових дій, інваліда війни, учасника війни та постраждалого учасника Революції гідності, видається лише одне посвідчення за їхнім вибором.

Серед іншого, у тексті закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" слова і цифри "Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років", "Великої Вітчизняної війни та війни з імперіалістичною Японією", "Великої Вітчизняної війни", "Великої Вітчизняної війни та війни з Японією", "Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією" замінюються словами "Другої світової війни", а слова "Великої Вітчизняної воєн" - словами "Другої світової воєн".

Цей закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

Визначається також, що право на встановлення статусу інваліда війни мають особи, які до набрання чинності цим законом стали інвалідами внаслідок поранень чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння, на території проведення антитерористичної операції під час її проведення, а також під час виконання робіт, пов’язаних з розмінуванням боєприпасів.

Право на отримання статусу інваліда війни мають також учасники АТО, які до набрання чинності цим законом стали інвалідами внаслідок захворювання, одержаного під час безпосередньої участі в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її проведення.

Як зазначив голова Комітету ВР у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю Олександр Третьяков, членам родин загиблих таких осіб надається статус сім'ї загиблого.

Кріс того, додав він, законом надається статус інваліда війни цивільним особам, які стали інвалідами внаслідок поранення, отриманого від вибухових речовин та боєприпасів на підконтрольній Україні території проведення АТО та лінії зіткнення.