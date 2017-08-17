Москва могла б обнулити результат Євромайдану, якби не анексія Криму - журналіст

Москва, анексувавши Крим, втратила можливість анулювати результати Революції Гідності. Про це сказав журналіст та телеведучий Павло Казарін, пише «Новое время»

«Якби не було анексії Криму, Москва могла б обнулити результати другого Майдану точно так же, як це було зроблено з першим Майданом 2005 року. І ми б зараз домовлялися з Росією про ціну на газ, армія задумливо дивилася на непрацюючі танки, а малайзійський Боїнг спокійно б повертався додому. У майбутніх підручниках історії України буде написано, що анексія була дефібрилятором для України», - вважає Казарін.

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При цьому, Казарін підкреслив, що важливо, щоб українці зрозуміли, що не можна відмовитися від регіону, який окупований ворогом. При цьому війна на Донбасі – це продовження «кримської п’єси»

«Не було б анексії Криму, не було б усього, що сталося на Донбасі. Це лише другий акт кримської п'єси. І буде закінчена ця війна тільки тоді, коли Крим повернеться до складу України», - пише журналіст.

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