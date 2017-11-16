Кремль: про обмін утримуваних в РФ українських політв'язнів "не йдеться"

У Кремлі наголошують, що про обмін українських політв'язнів, яких утримують в Росії, а також росіян, які перебувають у в'язницях України, «не йдеться».

Читайте такожУ Кремлі заявили, що бойовики на Донбасі погодилися на масштабний обмін полоненимиЯк передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам у Москві сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Поки що не буде (розвитку цього питання). Про це не йдеться. Це зовсім інша субстанція», - зазначив Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, раніше Пєсков заявляв, що в Кремлі мають вплив на російських бойовиків на Донбасі, тому вони погодилися на обмін полоненими.

14 листопада член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради України, Ірина Геращенко заявила, що в полоні контрольованих Росією бойовиків на окупованому Донбасі перебувають 157 громадян України.

15 листопада Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що «зробить усе, що залежить від нього», щоб провести обмін полоненими з Україною.

«Я зроблю все, що від мене залежить, переговорю з керівництвом «Донецької республіки» і «Луганської республіки». Сподіваюся, що те, що ви пропонуєте, буде реалізовано якомога швидше», - сказав Путін, відповідаючи на прохання лідера руху «Український вибір» Віктора Медведчука сприяти обміну.

Медведчук попросив Путіна «звернутися» до лідерів російських бойовиків і провести перший етап обміну за формулою «всіх на всіх». За його словами, 380 осіб могли б повернутися додому: українська сторона готова звільнити 306 осіб, російські бойовики - 74 людини.

«Це був би дуже серйозний крок у реалізації Мінських угод і питань миру на Донбасі», - сказав Медведчук.

Українська сторона в Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі в Мінську неодноразово пропонувала обмін заручниками за формулою «313 на 88» осіб.