Рада Європи визнала Росію відповідальною за виконання Мінська

Рішення Комітету міністрів Ради Європи (КМРЄ) підтвердило, що Україна досягла значного прогресу в імплементації реформ. Про це в коментарі ЄвроПравді заявив представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

Читайте такожУхвалена резолюція ПАРЄ не гарантує повернення Росії - КулебаВін також наголосив, що країни-члени схвалили доволі однозначні формулювання щодо відповідальності Російської Федерації за мирне врегулювання ситуації на Донбасі.

"Для нас важливо, що у новому рішенні Комітет міністрів не лише оцінює реформи в Україні, які підтримує Рада Європи, а й чітко наголошує на відповідальності Росії за імплементацію Мінських домовленостей. Цинічні танці росіян довкола Мінська не викликають розуміння у Ради Європи", - заявив він.

Кулеба також нагадав про інше рішення КМРЄ, що було схвалене в травні і стосувалося Криму.

"Цього року нам вдалося ухвалити два рішення Комітету міністрів, і їх потрібно читати як одне ціле. Обидва рішення давалися важко. Прямий тиск Росії на Комітет міністрів та їхня гра за лаштунками були шалені. Але результат є, і він відповідає інтересам України", - сказав дипломат.

"Щодо реформ, то позиція Комітету міністрів чітка: він привітав прогрес в судовій, антикорупційній реформі та у децентралізації. Але це, звісно, не привід опустити руки. Україні потрібно реформуватися далі, щоб назад не було вороття", - заявив Кулеба.

Представник України в Раді Європи окремо висловив занепокоєння тим, що в Страсбурзі ведеться робота над зняттям з Росії санкцій, накладених в рамках ПАРЄ.

"Будемо і надалі активно співпрацювати з Радою Європи заради реформ. Головне, щоб Рада Європи себе не дискредитувала, необачно повернувши Росію до ПАРЄ без виконання відповідних резолюції Асамблеї", - наголосив він.