Віхи тижня: село і Юля, автономний Балога і всепереможна Віра

Шляхи Ющенка і Балоги остаточно розійшлися. Юлія Тимошенко вирішила зачистити чергового міністра і підібрати ключики до серця найчисленнішого владного прошарку – голів сільських і селищних рад. Віктор Янукович вірить в коаліцію після президентських виборів. Хоча парламент так і не зміг призначити дату голосування за главу держави, майбутня президентська кампанія вже сьогодні визначає логіку поведінки більшості українських політиків. У першу чергу – тих, хто візьме безпосередню участь у бою за вищий державний пост. Слуги народу вимушені або повертатися до коріння, або шукати нові сфери докладання своїх зусиль.

Наприклад, Арсеній Яценюк своє 35-річчя зустрів у Чернівцях, де пообіцяв не просто взяти участь в президентських виборах, а виграти їх. Рідне місто для молодого політика стало хорошим майданчиком, щоб оголосити про досягнення політичного повноліття. А ось Віктор Янукович, хоча два минулі тижні були пленарними для Верховної Ради, віддав перевагу спілкуванню з виборцями не наживо, а з блакитного екрана. Оочевидно, Віктор Федорович ніяк не може визначитися, чи йти йому на всенародні вибори Президента або піддатися на наполегливі домовленості Юлії Тимошенко завершити політичну реформу і поділити владу без зайвих фінансових витрат. Від цієї невизначеності навіть значний рейтинг лідера Партії регіонів скоро почне хиріти і чахнути.

Зате з своїм політичним майбутнім визначився Віктор Балога - він не тільки відмовився від участі в президентських виборах, але і Віктора Ющенка відмовляє по старій пам`яті. Віктор Іванович поступово освоює іпостась публічного політика, в якій відчуває себе все ще не дуже упевнено. Інакше ніколи не дозволив би собі заявити, що житиме на гроші своєї молодої і красивої дружини. У вітчизняному політикумі тільки Юлія Тимошенко дозволяє прикривати свої витрати бізнесом чоловіка, але для жінки це природньо. Балога так наполегливо пообіцяв не використовувати компромат, що ні у кого навіть сумніву не залишилося в його наявності у колишнього шефа президентської канцелярії. Як не крути, на Банковій Віктор Іванович провів більше двох з половиною років свого життя, наповнених вельми драматичними подіями.

Заміну Віктору Балозі Президент знайшов швидко і, як уявляється, з легким серцем. Віра Ульянченко стала минулого тижня не тільки вождем «партії, народженої Майданом», але і шефом президентської канцелярії. Там їй все знайомо ще з 2005 року, коли Віра Іванівна радила Ющенку. Тепер її завданням буде забезпечення комфортного завершення президентської каденції Президента, тому голос Ульянченко звучатиме куди голосніше – в прямому і переносному сенсі цього слова. Не виключено, що кадрові перестановки на Банковій продовжаться, щоб стати ілюстрацією недавно заявленої позиції Ющенка про те, що він «політик діалогу».

Якщо глава держави і збирається з кимось вести діалог, то вже ніяк не з Юлією Тимошенко. Навіть прощання з Віктором Балогою не змінило позицію Віктора Ющенка з даного питання. Президент у вечірньому п`ятничному ефірі одного із загальнонаціональних телеканалів присвятив немало часу «імпровізаціям прем`єра», здатним привести до закулісної конституційної реформи. Вже звично Ющенко піддав критиці газові домовленості Тимошенко, завдяки яким кожного місяця Україна в авральному режимі готується розраховуватися з Росією за спожитий газ. Не упустив Віктор Андрійович і шанс нагадати суспільству, що уряд працює без програми, а тому не несе ніякої відповідальності перед співгромадянами. Адже Ющенко з програмою працює (пам`ятаєте, «10 кроків назустріч людям»?), але і про її виконання не згадує.

Юлія Тимошенко оголосила про нового суб`єкта президентських виборів – блок її імені. Мабуть, таким нехитрим способом Юлія Володимирівна зволікає до останнього оголошення про власну участь в головній політичній гонці п`ятирічки. Правда, дії леді Ю підтверджують, що думками про майбутню сутичку вона переймається серйозно. Одна нарада за участю голів сільських і селищних рад, на якому Тимошенко роздавала обіцянки досвідченою і щедрою рукою, чого вартують. Прем`єр так масштабно прониклася інтересом до потреб українських селян, що в її виступах види на урожай-2009 відтепер стануть одним з пріоритетів. При цьому про долю торішнього рекордного урожаю зерна в уряді вважають за краще особливо не розповсюджуватися.

Прем`єр продовжила наводити лад у своєму Кабінеті, цього разу вибравши на роль «слабкої ланки» міністра оборони Юрія Єханурова. Звинувачення в корупції в адресу глави оборонного відомства грунтуються на даних перевірки, проведеної Контрольно-ревізійним управлінням, яке очолює давній і перевірений соратник Юлії Володимирівни Микола Сивульський. Публічна перестрілка міністра і прем`єра на засіданні уряду тільки підтвердила рішучість Юлії Володимирівни прибрати ще одного силовика з числа підлеглих, заразом насоливши Віктору Ющенку. Якщо тенденція збережеться, то через кілька місяців в Кабінеті Міністрів працюватимуть міністри, які або нічого не значать або абсолютно лояльні прем`єрові.

Євген Магда