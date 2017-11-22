У разі проведення виборів, у Раду пройшли б сім партій - опитування

Сім політичних партій: ВО «Батькiвщина», «Блок Петра Порошенка «Солідарність», «Опозиційний блок», «Громадянська позиція», «За життя», «Радикальна партія Олега Ляшка» та «Об'єднання «Самопоміч» - увійшли б до Верховної Ради, якби парламентські вибори відбулись найближчої неділі.

Читайте такожУ разі проведення виборів до ВР партії Порошенка та Тимошенко отримали б найбільше голосів - опитуванняЯк передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати загальнонаціонального соціологічного дослідження чотирьох компаній: Центр соціальних та маркетингових досліджень SOCIS, Київський міжнародний інститут соціології, соціологічна група «Рейтинг», Український центр економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова, озвучених сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Лідерами парламентських перегонів на сьогодні є ВО «Батькiвщина» та «Блок Петра Порошенка «Солiдарнiсть». При цьому ВО «Батькiвщина» дещо випереджає пропрезидентську силу: 9,7% проти 9,4% (серед всіх респондентів)», - йдеться в матеріалах дослідження.

За таких умов до парламенту увійшли б сім політичних партій, і ймовірний розподіл мандатів за партійними списками (згідно з чинним виборчим законодавством) виглядав би наступним чином: «Батькiвщина» – 47 народних депутатів, «БПП-Солідарність» – 45, «Опозиційний блок» – 31, «Громадянська позиція» – 30, «За життя» – 27, «Радикальна партія Олега Ляшка» – 23, «Самопоміч» – 22.

***Загальнонаціональне соціологічне дослідження було проведено з 28 жовтня по 14 листопада 2017 року спільними зусиллями чотирьох соціологічних компаній: Центр соціальних та маркетингових досліджень SOCIS, Київський міжнародний інститут соціології, соціологічна група «Рейтинг», Український центр економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова за підтримки всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України».

Дослідження було проведено методом формалізованого інтерв’ю (face-to-face) за місцем проживання респондента.

Вибірка становила 20 тис. респондентів в усіх областях України (без врахування АР Крим та окупованих районів Донецької та Луганської областей). Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років за такими показниками як стать, вік, тип поселення та область проживання. Статистична похибка вибірки: не більше 0,7% при показниках близьких до 50% та не більше 0,4% при показниках близьких до 10%.