Операція "Переобрання": команда Порошенка шукає спосіб не пропустити Тимошенко у другий тур виборів - ЗМІ

Команда Порошенка наразі жваво працює над планом переобрання Петра Олексійовича на посаду президента. Пошук комфортного суперника, в якого Порошенко зміг би виграти президентські вибори - велике питання, яке потребує вирішення, пише Українська правда.

Наради з приводу переобрання Порошенка в так званому "кухонному кабінеті" президента почалися ще минулого літа. Тоді вони не мали конкретики, йшлося про свіжі рейтинги та активність лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко.

Наразі, найсерйознішим конкурентом Порошенка на майбутніх президентських виборах залишається Юлія Тимошенко. Останні півроку вона випереджає його за даними усіх соцопитувань.

Як не дати Тимошенко вийти в другий тур президентських перегонів, завівши замість неї зручного для Петра Олексійовича кандидата, уже кілька місяців залишається найважливішим питанням для політтехнологів на Банковій.

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З огляду на соціологічні дані, у тому числі закриту соціологію АП, легше знайти кандидата, якому Петро Олексійович програє. При цьому в колі претендентів на цю роль є як очевидні прізвища накшталт Юлії Тимошенко, так і несподівані – Анатолій Гриценко чи Святослав Вакарчук.

На сьогодні Порошенко має більш-менш високі шанси виграти в другому турі хіба в лідера "Опоблоку" Юрія Бойка чи Вадима Рабіновича, рейтинг якого останнім часом несподівано росте, як на дріжджах.

Також, в команді Порошенка розглядають варіант другого туру із лідером "радикалів" Олегом Ляшком.

З одного боку, просування Ляшка дозволить нівелювати фактор Тимошенко, головного конкурента Порошенка, з якою в "радикала" пересікаються електоральні ніші. З іншого боку, на Банковій думають, що зможуть контролювати Ляшка й не дати йому виграти. Впевненість у цьому походить від тісної дружби Порошенка і олігарха Ріната Ахметова, освяченої скандально відомим "Роттердамом +".

У кулуарах української політики вже другий рік циркулюють розмови про фінансові вливання Ахметова в партію Ляшка, який став частим гостем на заводах олігарха, і чиї законопроекти з дивною регулярністю підтримує проахметівське крило "Опоблоку".

Однак, варіант із Ляшком – дуже небезпечний для Порошенка, адже немає гарантій, Ляшко, якщо йому вдасться "з'їсти" Тимошенко у першому турі, не "проковтне" і Порошенка в другому.

Як повідомляв УНІАН раніше, за даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", який проводився 19-25 травня цього року, якщо б у другий тур президентських виборів вийшли Петро Порошенко та Юлія Тимошенко, то лідер партії “Батьківщина” перемогла, оскільки б її підтримали 32%, а Порошенка — 24%.