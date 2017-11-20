77% українців вважають Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу - опитування

77% опитаних громадян України погоджуються з твердженням, що Голодомор 1932-1933 років був геноцидом українського народу.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» у вересні.

Не погодились з цим твердженням 13% респондентів, не визначилися – 11%.

Соціологи зазначають, що кількість тих, хто визнає Голодомор геноцидом, збільшилась у порівнянні з минулим роком (72%), водночас вона є дещо меншою у порівнянні з 2015 роком (80%).

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Твердження, що Голодомор 1932-1933 років був геноцидом українського народу, поділяє переважна більшість жителів заходу країни (91%), більшість опитаних в центрі (84%), дві третини на півдні (65%) та більше половини – на сході (56%).

При цьому жителі сіл дещо більше згодні з тезою про Голодомор-геноцид, аніж жителі міст (79% проти 76%). Серед респондентів, рідна мова яких українська, прихильників тези 85%, тоді як серед тих, хто вважає рідною російську, – 57%.

У віковому розрізі кількість тих, хто підтримує тезу про Голодомор-геноцид, коливається від 72% до 80% у різних категоріях (найбільше – серед людей середнього віку). Водночас простежується різниця у кількості противників цієї тези у вікових групах: чим старші опитані, тим їх більше. У контексті рівня освіти кількість тих, хто підтримує тезу про Голодомор-геноцид, коливається від 74% до 79% у різних категоріях.

Дослідження проведене з 20 до 29 вересня 2017 року. Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

Як відомо, низка європейських країн визнали штучно створений сталінським режимом Голодомор геноцидом українського народу. Сенат Австралії визнав Голодомор геноцидом у 2003 році. У 2008 році Європейський парламент визнав Голодомор злочином проти людяності. Однак російський уряд відкидає, що голод був спрямований проти нації, і заперечує, що це був акт геноциду.