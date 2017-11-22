Порошенко підписав указ про призначення Труби директором Держбюро розслідувань

Президент України Петро Порошенко підписав указ про призначення Романа Труби директором Державного бюро розслідувань.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Під час зустрічі Порошенко привітав Трубу із завершенням тривалої процедури конкурсного відбору на посаду керівника такої необхідної для української правової системи структури – Державного бюро розслідувань.

«Вітаю Вас з цією перемогою. Це надзвичайно відповідальна посада. Це частина моєї реформи органів прокуратури», - заявив Порошенко.

За словами президента, згідно з Конституцією, ще з 1996 року прокуратура мала бути позбавлена функцій слідства. «Фактично 21 рік тривав цей процес приведення прокуратури до європейських стандартів», - сказав він.

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Глава держави наголосив: «Я абсолютно переконаний, що Ви маєте забезпечити повну незалежність Державного бюро розслідувань».

Порошенко зауважив, що, окрім призначення керівника ДБР, конкурсна комісія також рекомендувала кандидатів на посади заступників керівника. «Я сподіваюсь, що конкурсний набір слідчих також забезпечить високий професіоналізм, високу транспарентність, високу незалежність цього органу і кожного із слідчих. Для того, щоб ми могли стверджувати що це є абсолютно новітній формат правоохоронної системи України», - сказав президент.

«Щиро бажаю, щоб ця реформа, яку я ініціював, дійсно мала ключовий показник – довіру людей. Щоб ті, хто скоїли злочини, були покараними. Щоб жодних політичних, економічних або інших причин порушувати або закривати справу в нас не було. І що ці справи, потрапивши до нової судової системи, приведуть злочинців до в’язниці, а чесна людина зможе точно розраховувати на те, що її права будуть захищені», - наголосив Порошенко і додав, що створено всі умови для незалежності директора ДБР.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 12 листопада 2015 року ухвалила закон про Державне бюро розслідувань.

На ДБР покладаються обов'язки з розслідування злочинів, які зараз підслідні прокуратурі, а саме - злочинів, вчинених вищими посадовими особами, державними службовцями, суддями і працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності детективів НАБУ та військових злочинів.

Директора ДБР призначає президент України за поданням прем'єр-міністра, яке той вноситиме на підставі рішення конкурсної комісії. Перший заступник і заступник директора призначаються на посаду та звільняються директором бюро за поданням конкурсної комісії.

У березні 2016 року Кабінет міністрів затвердив склад конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду директора Держбюро розслідувань, до складу якої увійшли по три представника від президента, Верховної Ради та уряду.

7 вересня 2017 року Порошенко заявив, що голова ДБР має бути обраний до 20 листопада.

16 листопада директором ДБР було обрано Трубу, а його першим заступником - Ольгу Варченко.