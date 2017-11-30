Розміщення миротворців ООН на Донбасі має включати виведення російських військ - Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін наполягає, що формула розміщення миротворчих сил ООН на Донбасі має включати виведення російських військ.

Читайте такожУкраїна і партнери будуть послідовно тиснути на РФ для введення миротворців на Донбас – КлімкінПро це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна" під час включення з Івано-Франківська, відповідаючи на питання про те, чи має майбутнє переговорний процес у Мінську.

"Проблема не в термінології і не в тому, як ми це назвемо. Проблема в тому, що у нас – і я маю на увазі, і в України, і у країн "нормандського формату" Німеччини і Франції, і у наших американських друзів – принципово різне бачення того, яким чином йти далі. Ми прекрасно знаємо, що Донбас можна врятувати і далі передати до українського простору тільки шляхом заведення туди міжнародного компонента і витіснення Росії, російських військ, російського контролю, контролю російських спецслужб", - сказав Клімкін.

"Всі бачили, що декілька днів тому відбувалося у Луганську, коли російські спецслужби боролися один з одним за своїх представників у Луганську і за контроль над потоками, тому туди нам потрібно завести міжнародний компонент", - заявив дипломат.

"Якщо ми це хочемо зробити, ми маємо зробити це з нашими друзями – з Євросоюзом і Сполученими Штатами", - наголосив Клімкін.

"Зараз Сполучені Штати будуть запроваджувати подальші санкції до Росії. В січні має бути доповідь міністерства фінансів Сполучених Штатів, в тому числі, яка стосується російських активів за кордоном, і це збільшить тиск. Використовуючи цей тиск, маємо консолідовано намагатися використати всі важелі на Росію. І маємо йти вперед тільки шляхом спільної позиції", - розповів глава МЗС.

"І формула звучить дуже просто: Росія має вийти, а міжнародний компонент має зайти, і потім за нашої допомоги почати будувати мінімальний рівень безпеки, і в якийсь момент, коли він буде досягнутий – і ми не знаємо, коли він буде досягнутий – почати готувати реальні вибори, які хоча і не будуть ідеальними, але мають бути вільними і чесними в тому сенсі, що саме жителі Донбасу мають вибрати своїх представників", - заявив Клімкін.

"Все одно, як ми назвемо це, чи це буде Мінськ, чи це буде Норманді, чи це буде спільний проект з Сполученими Штатами. Справа тут не в Мінському майданчику, маємо рухатись саме цим шляхом. Іншого шляху, насправді, дипломатичного і політичного, немає", - наголосив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада Клімкін повідомив, що Україна, США і Німеччина мають фактично готовий проект резолюції ООН стосовно миротворчої місії на Донбасі. У вересні Клімкін заявляв, що у процесі підготовки до розміщення миротворців на Донбасі Рада безпеки ООН має схвалити не одну резолюцію. За його словами, перша резолюція буде «технічною», в якій необхідно визначити остаточну мету, яку треба досягти в результаті розміщення миротворців на Донбасі. Наступним кроком мають стати консультації щодо мандату місії миротворців.

Також глава МЗС заявляв, що миротворча місія ООН має сприяти роззброєнню бойовиків та підготовці до проведення виборів на Донбасі.