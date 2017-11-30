У "ЛНР" на адмінбудівлях з'явилися російські прапори (фото)

На низці адміністративних будівель в окупованому Луганську з'явилися російські прапори, які тепер доповнюють так звані прапори "ЛНР".

При цьому жодних заяв з боку терористів, що пояснюють цей факт, зроблено не було, передає "Новая газета".

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Як повідомляв УНІАН, 21 листопада в тимчасово окупованому Луганську розгорівся конфлікт між ватажками бойовиків «ЛНР» Ігорем Плотницьким та Ігорем Корнетом, до протистояння приєдналися бойовики ватажка «ДНР» Олександра Захарченка і ФСБ РФ.

Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували в центрі Луганська значну кількість військової техніки та озброєних осіб, було перекрито дороги й заблоковано роботу установ.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що в Луганську відбуваються розбірки не лише між місцевими бандами, а й між російськими спецслужбами.

23 листопада радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк повідомив, що Плотницький виїхав до Росії, а до окупованого Луганська увійшли регулярні підрозділи армії РФ чисельністю близько 1 тис. військовослужбовців, включно зі спецназом ГРУ і спецназівцями МВС РФ, а також важка техніка: танки, БТР, артилерійські установки.

24 листопада стало відомо, що ватажком «ЛНР» став так званий «міністр державної безпеки ЛНР» Леонід Пасічник. За його словами, Плотницький «подав у відставку» за станом здоров'я через наслідки контузії. Також він повідомив, що Плотницького призначено уповноваженим «ЛНР» щодо виконання Мінських домовленостей.