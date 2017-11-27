США виступають проти участі росіян у миротворчій місії ООН на Донбасі

Адміністрація США виступає за те, щоб у разі розміщення на сході України миротворчої місії ООН в її склад не включали громадян Росії.

Про це заявив спецпредставник США по Україні Курт Волкер в інтерв'ю газеті The Washington Post, опублікованому на сайті видання в неділю, 26 листопада, передає DW.com.

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Зокрема, Вашингтон вважає, що охоронна місія ООН повинна мати свободу переміщення по всьому Донбасу і контролювати український бік кордону з Росією. "Контингент повинен мати доступ до українсько-російського кордону і не мати в своєму складі жодного російського персоналу", - наводить газета слова спецпредставника США.

План США, зазначив Волкер, полягає в тому, щоб направити на Донбас миротворчий контингент ООН, який би не тільки володів широкими функціями, але мав би великі повноваження із забезпечення безпеки.

Стратегія Вашингтона базується на припущенні, що глава Кремля прагне, або щонайменше розглядає можливість відмови від своїх фінансових і військових зобов'язань на сході України. Якщо довгострокова мета Путіна полягає у створенні промосковської України, тоді його постійне втручання дає протилежний ефект, вважає Волкер.

Американський дипломат підкреслив, що має намір продовжувати переговори, на яких обговорюється, в тому числі питання про запровадження "блакитних касок" для врегулювання на сході України з помічником президента Росії Владиславом Сурковим. Волкер зазначив, що миротворчий план вселяє надію на повернення до "Мінську - 2".

"Ми намагаємося прояснити наші варіанти, - зазначив він. - Якщо вони хочуть впертися на своїх позиціях, зробити це вони можуть, однак це буде пов'язане для них з великими втратами. Якщо вони хочуть вийти з ситуації, такий розвиток подій може стати чимось, про що ми можемо домовитися і де ми можемо знайти шляхи ефективного досягнення цієї мети".

В інтерв'ю газеті Волкер нагадав, що у Києва також є зобов'язання в рамках мінських домовленостей, у тому числі проведення місцевих виборів на сході України, надання регіону спеціального статусу і амністія сепаратистам. Це, зазначив автор статті, може статися, тільки якщо Путін виконає свою частину угоди.

Довідка УНІАН. 20 вересня президент України Петро Порошенко звернувся до Ради безпеки ООН з приводу розгортання миротворчої місії на Донбасі. Під час виступу на загальних дебатах 72-ї сесії Генасамблеї ООН він підкреслив, що миротворча місія ООН повинна бути розгорнута на всій території окупованого Донбасу, включаючи кордон.

У свою чергу в РФ заявляють, що повноцінна миротворча операція на окупованому Донбасі неприйнятна з точки зору Мінських угод, і наполягають на тому, що миротворці ООН повинні базуватися тільки на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.