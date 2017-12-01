Порошенко анонсував в "скорому досяжному майбутньому" референдуми про членство в НАТО та ЄС
Порошенко вважаэ, що результати майбутніх голосувань будуть такими ж переконливо-позитивними, як і референдум про Незалежність України 26 років тому.
Президент України Петро Порошенко анонсує в «скорому досяжному майбутньому» референдуми про членство в НАТО та ЄС.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив на урочистому заході з нагоди Дня працівників прокуратури сьогодні в Києві.
«Ми твердо тримаємо курс на євроатлантичну інтеграцію, - і навіть не сумнівайтеся, що в дуже скорому досяжному майбутньому в Україні пройдуть референдуми і про вступ до НАТО… і про членство в Європейському Союзі», - заявив він.
«Наголошую результати голосувань будуть такими ж переконливо-позитивними, як вже вписаний в анали історії референдум про Незалежність України», - переконаний президент.