Порошенко анонсував в "скорому досяжному майбутньому" референдуми про членство в НАТО та ЄС

Президент України Петро Порошенко анонсує в «скорому досяжному майбутньому» референдуми про членство в НАТО та ЄС.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив на урочистому заході з нагоди Дня працівників прокуратури сьогодні в Києві.

«Ми твердо тримаємо курс на євроатлантичну інтеграцію, - і навіть не сумнівайтеся, що в дуже скорому досяжному майбутньому в Україні пройдуть референдуми і про вступ до НАТО… і про членство в Європейському Союзі», - заявив він.

«Наголошую результати голосувань будуть такими ж переконливо-позитивними, як вже вписаний в анали історії референдум про Незалежність України», - переконаний президент.