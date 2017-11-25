Політична боротьба в Україні не повинна "досягати такої температури, щоб руки на ній гріла Росія" - Порошенко

Президент Петро Порошенко наголошує, що внутрішньополітична боротьба в Україні не повинна «досягати такої температури, щоб руки на ній гріла Росія». Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав сьогодні в Києві під час жалобних заходів у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів.

Читайте такожЗакон про деокупацію посилить позицію України у звільненні заручників і розміщенні миротворців на Донбасі - Порошенко«Хіба Голодомор та великий терор 30-х, депортація 40-х та русифікація 70-х стали би можливими, якби ми, українці, зберегли б незалежність, яка була проголошена 100 років тому? Втратили ми її тоді, зокрема, через те, що лідери національної революції допустили внутрішній розбрат, через той розбрат Україна стала здобиччю зовнішнього ворога», - заявив він.

«Так, ми всі - за поділ на владу й опозицію, за демократію і багатопартійність. Загальновизнано, що конкуренція - це двигун прогресу, і це повною мірою стосується і політичної сфери. Але внутрішньополітична боротьба не повинна досягати такої температури, щоб руки на ній гріла Росія», - наголосив президент.

На переконання Порошенка, російська агресія проти України – це продовження іншими методами тієї самої політики на знищення України, яку Москва впроваджувала у 30-ті роки минулого століття.