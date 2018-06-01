Віхи тижня: привид широкої коаліції, контратака Єханурова і газовий прес Росії
Дуже вже безцеремонно Віктор Федорович і Юлія Володимирівна намагаються зрівняти політичний ландшафт...
Привид широкої коаліції готується матеріалізуватися в альянс найбільших парламентських фракцій і тих, що до них примкнули. Міністр оборони Юрій Єхануров освоює науку перемагати в словесному бою. Леонід Черновецький повернувся з тривалої відпустки. Росія продовжує грати з Україною в газові кота-мишки.
|Тимошенко, Янукович
Є підстави вважати, що переписувана в чотири руки Конституція за фактом не буде вдало скроєною і міцно зшитою. Основному Закону України фатально не везе: напередодні президентських виборів його вже другий раз намагаються переписати у власних інтересах. Необхідністю розширення парламентської коаліції проникся навіть Володимир Литвин, при цьому спікер парламенту стверджує, ніби не бере участі в переговорах щодо змін Основного Закону. Віктор Ющенко пообіцяв всеукраїнський референдум у разі продовження маніпуляцій з Конституцією, але його погрози, схоже, не лякають тих, хто хоче законсервувати владу в країні на двох. Помітно додасться роботи українським уфологам. Пам`ятається, Юлія Тимошенко заявляла, що створить коаліцію з Партією регіонів тільки після викрадання інопланетянами. Залишилося з`ясувати, коли ж відбувся цей знаменний для політичного життя країни момент.
|Інна Богословська
Очікуване конституційне танго Партії регіонів і БЮТ ламає деякі нешкідливі президентські плани. Наприклад, Віктор Ющенко мрійно висловився про притік свіжої крові на Банкову, очевидно, не маючи на увазі призначення шефом президентського секретаріату Віру Ульянченко. Ось тільки напливу охочих підставити плече главі держави не спостерігається не тільки серед випускників Гарварду і Сорбонни, але і власників дипломів українських вузів. Нещодавній же господар Банкової, Віктор Балога, вирішив помірно атакувати: засудив звільнення начальника управління СБУ в Одеській області Анатолія Матіоса і закликав Президента не прикривати корупцію, а звільнити міністра оборони Юрія Єханурова.
|Юрій Єхануров
|Леонід Черновецький
Судячи з усього, у створюваного альянсу БЮТ і Партії регіонів є і економічна підоснова. Ні для кого не секрет, що ситуація в газовій сфері складається вельми непроста. Російський прем`єр Володимир Путін, наприклад, холоднокровно з`ясував у президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу, що ЄС не зможе допомогти Україні з купівлею газу, давши зрозуміти, що і в російській скарбниці зайвих 5 мільярдів доларів немає. Тепер державні чиновники і представники «Газпрому» безперестанно полоскатимуть тему платоспроможності нашої країни, розуміючи, що допомоги Україні чекати нізвідки.
Євген Магда