Віхи тижня: привид широкої коаліції, контратака Єханурова і газовий прес Росії

Привид широкої коаліції готується матеріалізуватися в альянс найбільших парламентських фракцій і тих, що до них примкнули. Міністр оборони Юрій Єхануров освоює науку перемагати в словесному бою. Леонід Черновецький повернувся з тривалої відпустки. Росія продовжує грати з Україною в газові кота-мишки.

Створення коаліції БЮТ і Партії регіонів нагадує широко розрекламовану прем`єру високобюджетного фільму, після відвідин якого одні глядачі будуть в захваті, а інші вимагатимуть повернути гроші за квиток і жалкувати про марно згаяний час. Альянс Януковича і Тимошенко немов покликаний довести, що в українській політиці немає нічого неможливого, адже за масштабністю задуманого і складністю виконання прем`єр-міністр і лідер опозиції замахнулися на унікальну процедуру. Віктор Федорович навіть заявив, що вже рік, як переговори з БЮТ припинені, мабуть, занервувавши від передчуття отримання президентських регалій з мінімальними фінансовими витратами партійних спонсорів.

Є підстави вважати, що переписувана в чотири руки Конституція за фактом не буде вдало скроєною і міцно зшитою. Основному Закону України фатально не везе: напередодні президентських виборів його вже другий раз намагаються переписати у власних інтересах. Необхідністю розширення парламентської коаліції проникся навіть Володимир Литвин, при цьому спікер парламенту стверджує, ніби не бере участі в переговорах щодо змін Основного Закону. Віктор Ющенко пообіцяв всеукраїнський референдум у разі продовження маніпуляцій з Конституцією, але його погрози, схоже, не лякають тих, хто хоче законсервувати владу в країні на двох. Помітно додасться роботи українським уфологам. Пам`ятається, Юлія Тимошенко заявляла, що створить коаліцію з Партією регіонів тільки після викрадання інопланетянами. Залишилося з`ясувати, коли ж відбувся цей знаменний для політичного життя країни момент.

Інна Богословська, яка оголосила минулого тижня про своє бажання балотуватися в Президенти, відтепер приречена на боротьбу із створюваною коаліцією. Інна Германівна так активно і наполегливо обіцяла не допустити «злиття і поглинання» «сердечників» і «біло-блакитних», що деякі спостерігачі вже зайняли місця в партері. Втім, не тільки Богословська, але і мільйони інших українців у разі реалізації конституційних змін будуть дуже здивовані, а наша країна – опиниться перед загрозою політичної ізоляції в Європі. Дуже вже безцеремонно Віктор Федорович і Юлія Володимирівна намагаються зрівняти політичний ландшафт у власних інтересах, забуваючи, що провал спроби переписати Конституцію може викреслити їх з числа політичних лідерів країни.

Очікуване конституційне танго Партії регіонів і БЮТ ламає деякі нешкідливі президентські плани. Наприклад, Віктор Ющенко мрійно висловився про притік свіжої крові на Банкову, очевидно, не маючи на увазі призначення шефом президентського секретаріату Віру Ульянченко. Ось тільки напливу охочих підставити плече главі держави не спостерігається не тільки серед випускників Гарварду і Сорбонни, але і власників дипломів українських вузів. Нещодавній же господар Банкової, Віктор Балога, вирішив помірно атакувати: засудив звільнення начальника управління СБУ в Одеській області Анатолія Матіоса і закликав Президента не прикривати корупцію, а звільнити міністра оборони Юрія Єханурова.

Шеф оборонного відомства тим часом піднявся в інформаційну контратаку проти прем`єра Юлії Тимошенко і свого попередника Анатолія Гриценка. Юрій Іванович відразу в декількох ЗМІ дав зрозуміти, що став жертвою цілеспрямованої провокації, підкресливши, що не збирається подавати у відставку і переходити на роботу в президентський Секретаріат. Схоже, Єхануров не збирається капітулювати, заразом набираючи очки на випадок повернення в «Нашу Україну». Шкода, що очікувані конституційні зміни навряд чи дозволять Юрієві Івановичеві зійтися в інформаційному рукопашному з кимось з кривдників в ефірі політичного ток-шоу. До речі, тезко Єханурова, Юрій Луценко, вийшов з нетривалої відпустки фактично реабілітованим урядовою комісією. Відповідно – готовим виконувати доручення прем`єра.

Після тривалої відпустки до виконання службових обов`язків повернувся київський мер Леонід Черновецький. Правда, засідання Київради ознаменувалося скандалом: Леонід Михайлович звинуватив Віталія Кличка в тому, що той вимагав виділити для власних потреб два гектари землі. Таких ударів нишком Віталій, схоже, не одержував за всі роки кар`єри на професійному рингу, і пригрозив судовим позовом. До речі, цікаво уточнити, чи розповсюджується придуманий БЮТ і Партією регіонів мораторій на вибори на столицю?

Судячи з усього, у створюваного альянсу БЮТ і Партії регіонів є і економічна підоснова. Ні для кого не секрет, що ситуація в газовій сфері складається вельми непроста. Російський прем`єр Володимир Путін, наприклад, холоднокровно з`ясував у президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу, що ЄС не зможе допомогти Україні з купівлею газу, давши зрозуміти, що і в російській скарбниці зайвих 5 мільярдів доларів немає. Тепер державні чиновники і представники «Газпрому» безперестанно полоскатимуть тему платоспроможності нашої країни, розуміючи, що допомоги Україні чекати нізвідки.

Євген Магда