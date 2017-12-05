Саакашвілі підозрюють у сприянні учасникам злочинних організацій

Затриманому екс-голові Одеської облдержадміністрації, лідеру партії “Рух нових сил” Міхеїлу Саакашвілі вручили підозру у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 256 ККУ (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності). Про це в коментарі УНІАН повідомив адвокат політика Маркіян Галабала.

«Є усна інформація, він затриманий в рамках того ж провадження, по якому затримали його соратника, очільника Київського обласного осередку партії "Рух нових сил" Северіону Дангадзе, але оскільки нас як адвокатів не допустили, тому це неперевірена інформація. Йому інкримінується стаття ст. 256 ККУ (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності)… За усною інформацією, йому вже вручили підозру», - заявив він.

Як повідомляє прес-центр СБУ, сьогодні співробітники Служби безпеки спільно з Генеральною прокуратурою затримали Саакашвілі за місцем його проживання.

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Згідно з повідомленням, Саакашвілі затриманий у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України (Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності).

В СБУ стверджують, що правоохоронці затримали Саакашвілі у присутності його адвоката. Планується його допит слідчими.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 4 грудня, правоохоронці затримали керівника Київського обласного осередку партії "Рух нових сил" Северіон Дангадзе. Дангадзе було затримано представниками Генеральної прокуратури і Служби безпеки України цієї ночі на в'їзді в Полтаву. Активіст перебуває в ізоляторі тимчасового тримання СБУ на Аскольдовому провулку в Києві.

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Крім того, сьогодні вранці у квартирі в будинку на вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, силовики провели обшуки.

Речниця СБУ Олена Гітлянська заявила, що співробітники ГПУ та СБУ проводили слідчі дії у квартирі політика.

З власних джерел УНІАН стало відомо, що обшуки проводяться у рамках розслідування справи щодо фінансування мітингів, організованих партією Саакашвілі в Києві, представниками колишньої влади.

Пізніше силовики затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, однак близько 100 агресивно налаштованих осіб заблокували проїзд цього авто.