На Костьольній у Києві стались чергові сутички між правоохоронцями та прихильниками Саакашвілі

На вулиці Костьольній біля Українського Дому між правоохоронцями та прихильниками екс-голови Одеської облдержадміністрації, лідера партії “Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі сталися чергові сутички.

Як передає кореспондент УНІАН, це відбулося після того, як до автівок, в одній з яких перебуває Саакашвілі, направилась колона із понад 100 бійців Національної гвардії.

Прихильники Саакашвілі, які блокують вивезення лідера "РНС", намагалися не пустити новоприбулих нацгвардіців. Сутички відбулися як з новоприбулими нацгвардійцями так і працівниками поліції, які йшли на допомогу правоохоронцям. Під час сутичок і правоохоронці, і мітингувальники застосовують сльозогінний газ. Наразі сутички час від часу продовжуються, а новоприбулі нацгвардійці перекрили рух перед автівками із Саакашвілі біля Європейської площі.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у квартирі в будинку на вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, силовики провели обшуки.

Речниця СБУ Олена Гітлянська заявила, що співробітники Генпрокуратура та Служби безпеки України проводили слідчі дії у квартирі політика.

З власних джерел УНІАН стало відомо, що обшуки проводяться у рамках розслідування справи щодо фінансування мітингів, організованих партією Саакашвілі в Києві, представниками колишньої влади.

Пізніше силовики затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, однак близько 100 агресивно налаштованих осіб заблокували проїзд цього авто.