У центрі Києва розбили вікно автомобіля із Саакашвілі

На вулиці Трьохсвятительській активісти розбили вікно автомобіля, у якому, за їхніми даними, перебуває екс-голова Одеської ОДА, лідера партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі.

Як передає кореспондент УНІАН, це відбулося в момент, коли автівка вкотре намагалася зрушити з місця Трьохсвятительською в бік Михайлівської площі.

Читайте такожУ центрі Києва зав'язалися сутички: захисники Саакашвілі намагаються звести нову барикаду (наживо)

Як повідомляв УНІАН, вранці у квартирі в будинку на вулиці Костьольній, де проживає лідер партії “Рух нових сил” Міхеїл Саакашвілі, силовики провели обшуки.

Пізніше силовики затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, однак близько 100 агресивно налаштованих осіб заблокували проїзд цього авто.

Як повідомили в СБУ, Саакашвілі затримано у рамках кримінального провадження щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі проводив акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні і сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича та бізнесмена Сергія Курченка у зупиненні їх кримінального переслідування.