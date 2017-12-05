Прихильники Саакашвілі зводять барикади у центрі Києва: у хід йдуть урни та гілки дерев

Прихильники політика Михеїла Саакашвілі зводять барикади на вулиці Трьохсвятительській у Києві.

Так вони хочуть унеможливити проїзд авто, в якому силовики вивозять лідера "Руху нових сил", передає ТСН.

Вони зводять їх із шин, гілок, сміттєвих урн.

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Як повідомляв УНІАН, на вулиці Костьольній біля Українського Дому між правоохоронцями та прихильниками Саакашвілі сталися чергові сутички. Це відбулося після того, як до автівок, в одній з яких перебуває Саакашвілі, направилась колона із понад 100 бійців Національної гвардії.

Сьогодні вранці у квартирі в будинку на вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, силовики провели обшуки.

Речниця СБУ Олена Гітлянська заявила, що співробітники Генпрокуратура та Служби безпеки України проводили слідчі дії у квартирі політика.

З власних джерел УНІАН стало відомо, що обшуки проводяться у рамках розслідування справи щодо фінансування мітингів, організованих партією Саакашвілі в Києві, представниками колишньої влади.

Пізніше силовики затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, однак близько 100 агресивно налаштованих осіб заблокували проїзд цього авто.