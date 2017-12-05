У мережі з'явилося відео з Саакашвілі на даху
На даний момент відомо, що Саакашвілі затримали.
Колишній голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі заліз на дах свого будинку і погрожував зістрибнути вниз в той час, як в його квартирі проходять слідчі дії.
У соцмережах публікують відео із Саакашвілі на даху.
December 5, 2017
December 5, 2017
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли силовики. Речниця СБУ Олена Гітлянська заявила, що співробітники Генпрокуратура та Служби безпеки України проводять слідчі дії у квартирі політика.
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При цьому із власних джерел УНІАН стало відомо, що обшуки проводяться у рамках справи щодо фінансування мітингів, організованих партією Саакашвілі в Києві, представниками колишньої влади.
Оновлено. Пізніше автомобіль, куди його посадили, заблокували мітингувальники на вулиці Трьохсвятительській. Люди стали живим щитом. На місце подій стягують бійців Нацгвардії.
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