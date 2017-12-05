Саакашвілі закликав виходити на Майдан
13:54, 05 грудня 2017Політика
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Саакашвілі просить киян вийти на Майдан, щоб почати процес позбавлення України від Порошенка.
Ілюстрація REUTERS
Колишній голова Одеської обласної держадміністрації та лідер політичної партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі закликав киян сьогодні вийти на Майдан.
Читайте такожНаразі мова про екстрадицію Саакашвілі не йде - Луценко"Я закликаю всіх киян сьогодні вийти на вулиці і зібратися на Майдані і почати мирний процес позбавлення України від Порошенка і його банди, від Медведчука, від Ахметова і інших олігархів. Нічого не бійтеся - вони мусять нас боятися. Ми не повинні тікати, вони повинні тікати", - заявив Саакашвілі.
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