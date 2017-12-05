Луценко розповів про знайдений український паспорт Саакашвілі

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що український паспорт ідера партії “Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі був знайдений в Києві у помешканні керівника київського обласного осередку цієї партії Северіона Дангадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко повідомив на брифінгу в Києві.

"Вчора під час обшуків у квартирах, де мешкав Дангадзе у Києві, були виявлені багато необхідних для слідства матеріалів, у тому числі злополучний паспорт громадянина України Саакашвілі, який, за його словами, знаходився чи то в президента України, то чи у міністра внутрішніх справ України", - заявив він.

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За словами Луценка, український паспорт Саакашвілі перебував у помешканні Дангадзе. "Тут брехня вилізла на поверхню", - сказав генпрокурор.

Також Луценко додав, що під час слідчих дій були знайдені і банківські карти Саакашвілі та інші речові докази, які будуть вивчатися слідством.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 грудня, вранці у квартирі в будинку на вулиці Костьольній у центрі Києва, де проживає Саакашвілі, силовики провели обшуки.

Речниця СБУ Олена Гітлянська заявила, що співробітники Генпрокуратура та Служби безпеки України проводили слідчі дії у його квартирі.

Із власних джерел УНІАН стало відомо, що обшуки проводились у рамках розслідування провадження щодо фінансування організованих партією Саакашвілі в Києві мітингів представниками колишньої влади.

Пізніше силовики затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, однак близько 100 агресивно налаштованих осіб заблокували проїзд цього авто.

Як повідомили в СБУ, Саакашвілі затримано у рамках кримінального провадження щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльност.