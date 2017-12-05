Луценко розповів про знайдений український паспорт Саакашвілі

13:29, 05 грудня 2017
Політика
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За словами Луценка, насправді він увесь цей час перебував у помешканні керівника Київського обласного осередку "Руху нових сил" Северіона Дангадзе.

Луценко розповів про

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що український паспорт ідера партії “Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі був знайдений в Києві у помешканні керівника київського обласного осередку цієї партії Северіона Дангадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко повідомив на брифінгу в Києві.

"Вчора під час обшуків у квартирах, де мешкав Дангадзе у Києві, були виявлені багато необхідних для слідства матеріалів, у тому числі злополучний паспорт громадянина України Саакашвілі, який, за його словами, знаходився чи то в президента України, то чи у міністра внутрішніх справ України", - заявив він.

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За словами Луценка, український паспорт Саакашвілі перебував у помешканні Дангадзе. "Тут брехня вилізла на поверхню", - сказав генпрокурор.

Також Луценко додав, що під час слідчих дій були знайдені і банківські карти Саакашвілі та інші речові докази, які будуть вивчатися слідством.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 грудня, вранці у квартирі в будинку на вулиці Костьольній у центрі Києва, де проживає Саакашвілі, силовики провели обшуки.

Речниця СБУ Олена Гітлянська заявила, що співробітники Генпрокуратура та Служби безпеки України проводили слідчі дії у його квартирі.

Із власних джерел УНІАН стало відомо, що обшуки проводились у рамках розслідування провадження щодо фінансування організованих партією Саакашвілі в Києві мітингів представниками колишньої влади.

Пізніше силовики затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, однак близько 100 агресивно налаштованих осіб заблокували проїзд цього авто.

Як повідомили в СБУ, Саакашвілі затримано у рамках кримінального провадження щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльност.

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Теги: #затримання Саакашвілі#паспорт Саакашвілі