Саакашвілі суне до Ради

Звільнений мітингувальниками з мікроавтобуса СБУ лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі в оточенні своїх прихильників через Майдан Незалежності та Європейську площу йде вулицею Грушевського в напрямку Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, паралельно триває передислокація правоохоронців: з вулиці Трьохсвятительської вони через Маріїнський парк спішно пересуваються до будівлі парламенту.

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Як повідомляв УНІАН, вранці в будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де проживає Саакашвілі, силовики провели обшуки.

Речниця СБУ Олена Гітлянська заявила, що співробітники Генпрокуратура та Служби безпеки України проводили слідчі дії у квартирі політика.

Пізніше силовики затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, однак активісти заблокували проїзд цього авто. Між правоохоронцями та активістами виникали сутички.

Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері у мікроавтобусі та звільнили Саакашвілі. Правоохоронці застосували сльозогінний газ.