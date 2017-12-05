Саакашвілі суне до Ради
Політик йде у напрямку Верховної Ради.
Звільнений мітингувальниками з мікроавтобуса СБУ лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі в оточенні своїх прихильників через Майдан Незалежності та Європейську площу йде вулицею Грушевського в напрямку Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, паралельно триває передислокація правоохоронців: з вулиці Трьохсвятительської вони через Маріїнський парк спішно пересуваються до будівлі парламенту.
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Як повідомляв УНІАН, вранці в будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де проживає Саакашвілі, силовики провели обшуки.
Речниця СБУ Олена Гітлянська заявила, що співробітники Генпрокуратура та Служби безпеки України проводили слідчі дії у квартирі політика.
Пізніше силовики затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, однак активісти заблокували проїзд цього авто. Між правоохоронцями та активістами виникали сутички.
Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері у мікроавтобусі та звільнили Саакашвілі. Правоохоронці застосували сльозогінний газ.