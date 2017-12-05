Хрещатик перекрили від Європейської площі до Майдану Незалежності через сутички

Центр Киева перекрито від Європейської площі до Майдану Незалежності.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН, який перебуває на місці подій.

Прихильники Саакашвілі, які блокують вивезення лідера "РНС", намагалися не пустити новоприбулих нацгвардіців. Сутички відбулися як з новоприбулими нацгвардійцями так і працівниками поліції, які йшли на допомогу правоохоронцям.

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Під час сутичок і правоохоронці, і мітингувальники застосовують сльозогінний газ. Наразі сутички час від часу продовжуються, а новоприбулі нацгвардійці перекрили рух перед автівками із Саакашвілі біля Європейської площі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у квартирі в будинку на вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, силовики провели обшуки.