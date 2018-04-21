Анатолій Матвієнко: БЮТ – це партія фюрера, але фюрер погано закінчує

Анатолій Матвієнко, член фракції “Нашої України”, нещодавній заступник керівника Секретаріату Президента, колишній соратник Юлії Тимошенко, відповів на запитання УНІАН.

ПРЕЗИДЕНТ НЕ МОЖЕ ВИХОДИТИ НА МІТИНГИ Й РОЗМАХУВАТИ ПРАПОРАМИ

Чи може вихід з “Нашої України” Миколи Катеринчука з його прибічниками зумовити розкол у партії та парламентській фракції?

Розколу фракції не буде. Я думаю, що фракція і партія – це трохи різні речі. Я, наприклад, є прибічником нового політичного проекту, але стою принципово за спрямування всіх зусиль на те, щоб фракція “Нашої України” була єдина. Я розумію, що можливо не всі суб’єкти фракції підуть у новий політичний проект, але ми не можемо ризикувати єдністю фракції. У членів фракції немає принципових розходжень у стратегії, у нас є розходження в тактиці поведінки. Зокрема, з тим же Катеринчуком.

Я, скажімо, не погоджуюся з тим, що Президент має очолювати партію. Я переконаний, що Президент взагалі повинен вийти з партії, або призупинити в ній своє членство. Як, до речі, і прем’єр-міністр. Належність Ющенка до НСНУ є великою помилкою, яка пояснює все те, що робиться сьогодні в цій партії. Катеринчук розуміє результат, але не аналізує причини. Зрештою партія може бути в опозиції, входити в якусь опозиційну коаліцію, але Президент за своїми функціями не може бути в опозиції. Він може мати свій світогляд – він прийшов з цим на посаду, – у нього є своя програма, у нього є на це свої важелі. Зокрема, вето, яке змушує уряд і більшість узгоджувати позиції та шукати якісь компроміси.

Але він не може бути в опозиції, тоді немає ефективної влади, оскільки влада – це єдине ціле. З цієї точки зору, я не погоджуюся з Катеринчуком, який штовхає Президента до рівня якогось рядового члена партії чи лідера рядової партії, який тут розмахуватиме прапорами, виходитиме на мітинги й кричатиме “ура” і “вперед”. Тому ці речі потребують дискусії, в тому числі в середині фракції.

Спасіння партії “Наша Україна” у відмові від свого гегемонізму, у розумінні того, що у своїй основі вона була ущербна неправильністю її створення. І після цього кращих людей, а за ними і всю партію вести в новий проект.

Деталізуйте про новий проект...

Я думаю, що це має бути процес об’єднання. Класика з адекватною корекцією особливостей створення “Нашої України”, принципів утворення, місії, ніші й гасел, формування керівництва, нового обличчя, нових пріоритетів – відповідних вимогам часу. Вона не має лягати під когось, вона не повинна нікого обслуговувати, вона має бути просто українською партією, яка національні інтереси ставить понад усе. Вона, безперечно, має право на свої симпатії, але це не повинна бути партія-флюгер, партія-маніпулятор, слуга.

НАЙБІЛЬШ Я РОЗЧАРОВАНИЙ ВИСТУПОМ ЛУЦЕНКА

Те, про що говорив Луценко на з’їзді НСНУ, може стати основою нового політичного проекту?

Чим я найбільше розчарований, так це виступом Луценка, а ще більше – реакцією залу. Я думаю, що некоректність у поведінці Луценка зашкалила всі очікування.

Але мене дивує неадекватність реакції зали як суб’єкта, як політичного тіла партії – висловлення задоволення від того, що тебе принижують і ноги об тебе витирають, отримуючи задоволення. Це свідчить вкотре, що в партії серйозна криза, що партія не є класичною. Класична партія, якою б вона не була, ніколи не допустить брутального втручання будь-якого іншого чужого тіла у своє середовище.

Це як у сім’ї: я прийшов до вас і розповідаю, що чоловік – козел, а дружина ще якась інша, а діти всі дурні, а ви мене слухайте, що я вам принесу радість і щастя... Очевидно, що корпоративний інтерес не може дозволяти так поводитися.

НАС ШТОВХАЮТЬ ДО ДВОПАРТІЙНОСТІ ТИМОШЕНКО – ЯНУКОВИЧ

Усе ж таки, що ви розумієте під “створенням нового проекту”?

Потрібна нова якість, а не просто реконструкція, перефарбування, уточнення. І ця нова якість потребує не народження нового проекту – нових партій люди не сприймають, а усвідомлення того, що потрібно йти в об’єднавчі процеси, іти на ширшу платформу, бо сьогодні йдеться про досягнення найбільшої цінності для України – її єдності. Не може бути регіональної партії – це має бути партія всієї України.

Ми повинні зрозуміти, що не можемо базуватися на цінностях або заходу, або сходу. Ми маємо продукувати у своїх гаслах нові спільні для них цінності. Це – окрема тема, окреме дослідження.

У партії мають бути всі нові обличчя. Усі нинішні лідери в цьому об’єднавчому процесі мають відійти на другий план. І я перший заявляю, що готовий це зробити і я не претендую, щоб це був проект під мене чи під когось іншого. Це має бути партія не вождя – на яку претендує Луценко. Я від вождів утомився... Якщо ви не втомились – я вам заздрю. Партія має складатися з команди, має бути партія не реалізації свого власного его, а це має бути чесне служіння ідеї.

Необхідно реалізовувати свої здібності на місці, яке тобі доручать, і не обов’язково це має бути перша скрипка, чи друга – грай на бубні, але професійно. Має бути інша структура...

А хто буде ініціатором об’єднання?

Необхідно зняти конфлікт назви і конфлікт лідерів. Давайте створимо пул політичний, фінансовий, бізнесовий... Це має бути домовленість певної групи. Я це роблю, ходжу по третьому колу, але я не намагаюся бути ініціатором, я штовхаю людей до того, щоб сіли – сядуть, слава Богу. Має бути менеджер цієї політичної сили – не вождь, а високоморальна людина, політик, орговик. Він має знати завдання і розуміти, що його можуть переобрати.

Це має бути об’єднання бізнесу, але ми не маємо будувати партію для преференцій, як ми це бачимо в інших: мовляв, ми прийдемо і влаштуємо Рінату Ахметову неймовірне благо – ти тільки давай зараз бабки. Це має бути інша філософія домовленостей: ми тобі створимо рівні умови конкуренції, і якщо ти розумний – ти виграєш.

Об’єднання має бути лише на базі партій блоку “Нашої України”? Чи може там бути БЮТ?

Це має бути широке об’єднання. Тимошенко – ліва, а нова партія має бути не лівою. Нехай би вона об’єднувала лівих – і в цьому може був би сенс. Але БЮТ – це партія фюрера – в хорошому сенсі цього слова. Але я не хочу такої партії, я був у цьому блоці – я чудово знаю ситуацію. І фюрерство там має місце – навіть якщо кажуть, що вона – моральний фюрер. Ну, не стільки моральний, скільки аскетичний... От Сталін теж був аскетичним фюрером, його гріли психологічні можливості впливу. Він ходив у чоботах і галіфе, він не збудував собі хороми. Юлія Володимирівна не схожа на людину, яка ходитиме в галіфе і бути таким аскетом.

У будь якому разі, фюрер погано закінчує, тому що це тупиковий маневр руху суспільства...

Основою об’єднання можуть слугувати, по-перше, усі партії, що входять до блоку “Наша Україна”, також Українська народна партія, “Пора”, Партія “Реформи і Порядок”, Народно-демократична партія, “Віче”, Народна партія України (Литвина), Зелені...

Якщо цього об’єднання не відбудеться нас штовхатимуть до двопартійності в державі: Тимошенко – Янукович.

Олена Гітлянська