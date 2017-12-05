Саакашвілі: я не знаю, хто такий Курченко (відео)

Колишній голова Одеської обласної держадміністрації і лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі заявив, що не знає, хто такий Сергій Курченко і стверджує, що оприлюднений запис начебто розмови екс-президента Грузії з ним підроблений. Про це він заявив на площі біля Верховної Ради, передає Українська правда.

Читайте такожГеращенко заявив, що соратник Саакашвілі купив Bentley за гроші Курченка на організацію протестів"Я взагалі не знаю, хто такий Курченко. Я з ним не спілкувався, я не знаю як він виглядає і у мене немає нічого спільного (з ним – ред.). Я знаю Путіна, могли б зробити моє аудіо з Путіним", - розповів Саакашвілі.

За його словами, представник президента Петра Порошенка погрожував йому створенням компромату.

"Вони злякалися маршу на минулому тижні. Раніше Порошенко надсилав до мене Грановського, який прямо погрожував, що якщо я не заберуся із країни, якщо я не припиню говорити про корупцію, особливо у військовій сфері, то вони створять компромат і вони все викинуть по лінії СБУ", - стверджує екс-президент Грузії.

Він заявив, що залишатиметься під Радою. "У мене план залишатися тут. Я закликаю людей приєднуватися, багато людей їдуть з регіонів. Ми будемо залишатися і вимагати від парламенту розібратися із брехливими правоохоронцями і почати процедуру імпічменту за крадіжки Порошенка", - підсумував Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі проводив акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка в припиненні їх кримінального переслідування.