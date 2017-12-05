Саакашвілі відкинув звинувачення у сприянні злочинним організаціям Курченка і Януковича

Екс-голова Одеської облдержадміністрації, лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі відкидає звинувачення генпрокурора Юрія Луценка у сприянні учасникам злочинних організацій. Про це Саакашвілі написав на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожВлада направила сотні силовиків на захист Ради від Саакашвілі (фото)«Заява генерального прокурора - нахабна брехня з метою дискредитації Саакашвілі та усього протестного руху в Україні», - заявив він.

Саакашвілі стверджує, що влада сфальшувала докази та розпочала «кримінальну справу на замовлення Порошенка».

Як повідомляв УНІАН, вранці в будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де проживає Саакашвілі, силовики провели обшуки. Пізніше силовики затримали Саакашвілі і посадили в автомобіль, проте активісти заблокували проїзд цього авто. Між правоохоронцями та активістами виникали сутички. Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері в мікроавтобусі і звільнили Саакашвілі. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Зараз політик і його прихильники перебувають біля Верховної Ради. Правоохоронці йдуть за ними.

В СБУ повідомили, що Саакашвілі затримали в рамках розслідування кримінального провадження про сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їх злочинної діяльності (стаття 256 Кримінального кодексу України).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі проводив акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка в припиненні їх кримінального переслідування.