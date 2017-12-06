Під Радою Саакашвілі збирає віче, оголошуватиме "план дій"

Сьогодні о 18.00 на території наметового містечка біля Верховної Ради України відбудеться віче.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу на площі Конституції заявив лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі, оголошений правоохоронцями в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу України.

«Сьогодні на 6 (вечора - УНІАН) ми збираємо віче тут ... план я вже можу анонсувати: усунути злочинне угруповання з правоохоронних органів України законним шляхом і почати процедуру імпічменту організованого злочинного угруповання на чолі з Порошенком», - сказав він.

Читайте такожСаакашвілі розповів, де був вночі та під час штурму під Радою

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі оголосили в розшук за трьома статтями. Проведення розшуку доручено оперативним підрозділам Національної поліції та СБУ.

У Маріїнському парку вдосвіта відбулася спроба штурму наметового містечка активістів, які підтримують Михеїла Саакашвілі.

Представників правоохоронних органів було близько сотні. Протестувальники почали захищатися від правоохоронців петардами. Останні застосували сльозогінний газ й повалили паркан. У відповідь люди почали бити їх дерев'яними і металевими брусками - правоохоронці відступили.

Пізніше у поліції заявили, що вони пішли на штурм, тому що проводили заходи із розшуку лідера "Руху нових сил" Михеїла Саакашвілі.