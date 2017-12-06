Луценко: НАБУ вважає себе окремою ізольованою структурою і нікому не довіряє

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) вважає себе окремою ізольованою структурою і нікому не довіряє.

Читайте такожВійни між НАБУ та ГПУ немає - Луценко Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу у Верховній Раді, відповідаючи на запитання депутатів щодо відсутності сьогодні керівників НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Луценко зазначив, що за півтора роки перебування його на посаді ніхто не чув про війни між Генпрокуратурою, Службою безпеки чи Міністерством внутрішніх справ.

«Національне антикорупційне бюро від початку вважало себе окремою структурою, створеною абсолютно ізольовано... Вони не довіряють жодному з нас. І це означає розвал взагалі законності в діяльності правоохоронних структур», - сказав генпроркурор.

Він наголосив, що НАБУ - потрібний орган як окремий, незалежний, але підконтрольний закону орган. Він додав, що все для цього робитиме.

«Ми сьогодні тут, в парламенті, бо іншого місця поставити всіх: мене, Василя Сергійовича (Грицака - УНІАН), Арсена Борисовича (Авакова - УНІАН) і колег з НАБУ і САП на закон, - нема більше такого місця. Слово за вами, бо у мене компетенції щодо них закон не передбачає», - підкреслив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня з трибуни парламенту генпрокурор Луценко попросив Верховну Раду відкликати з США керівництво НАБУ і САП для звіту у парламенті. Він також закликав спікера Андрія Парубія відправити з цього приводу телеграму до Вашингтона.

Сьогодні, 6 грудня, Ситник та керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявили, що не мають наміру на прохання Луценка переривати свій візит до Вашингтона, де вони перебувають на запрошення організаторів Глобального форуму з повернення активів та для участі у додаткових зустрічах з високопосадовцями США.

Ситник повідомив, що має низку запланованих зустрічей з високопосадовцями США на 6–7 грудня. За його словами, він не має наміру виконувати «спонтанні забаганки генпрокурора», але буде зважати на ситуацію і за необхідності намагатиметься якомога скоріше повернутися в Україну.

Сьогодні раніше Луценко звинуватив Ситника в тому, що той в США розгорнув кампанію дискредитації генпрокурора та правоохоронних органів України.