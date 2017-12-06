В СБУ розповіли свою версію подій стосовно спецоперації НАБУ в міграційній службі

Голова СБУ Василь Грицак запевняє, що у його відомства «нормальна робоча» взаємодія з Національним антикорупційним бюро України (НАБУ), Генеральною прокуратурою та Міністерством внутрішніх справ. Про це він сказав під час виступу з трибуни Верховної Ради.

Читайте такожВійни між НАБУ та ГПУ немає - Луценко «У нас доволі нормальна робоча взаємодія як з НАБУ, так із Генеральною прокуратурою, з Міністерством внутрішніх справ та з іншими суб'єктами оперативно-розшукової діяльності, які ведуть боротьбу зі злочинністю», - запевнив він.

«Водночас я не можу зрозуміти, коли працівники Служби безпеки, які теж ведуть доволі ефективну роботу за різними лініями своєї правозастосовуючої діяльності, змушені і мають дотримуватися законодавства України, і в той час коли комусь даються якісь преференції або незрозумілі винятки", - додав Грицак.

Крім цього, він розповів депутатам версію СБУ про події щодо спецоперації НАБУ в Державній міграційній службі (ДМС). "26 вересня 2017 року до Служби безпеки з заявою про вчинення злочину звернулася перший заступник голови Державної міграційної служби Діна Пімахова за фактом провокування її до отримання неправомірної вигоди громадянином Тітєнковим С.О. Тобто вчинення злочину за статтею 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі)", – розповів глава СБУ.

Грицак пояснив, що далі за процедурою, оскільки такий злочин не відноситься до підслідності СБУ, матеріали 27 вересня було передано до прокуратури, яка внесла провадження в ЄРДР.

За його словами, 28 вересня органом досудового розслідування в апеляційному суді було отримано санкції на проведення щодо Тітєнкова негласних слідчо-розшукових дій: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, спостереження за особою.

"У процесі роботи над цією справою було дійсно зафіксовано, що готувалося давання хабаря. І лиш в день затримання тобто 29 листопада до ЄРДР була внесена ще одна кваліфікуюча ознака – 370 ч.2 – провокування давання хабаря", – заявляє Грицак.

Він підтвердив, що в рамках слідчих дій було вилучено багато матеріалів з обмеженим доступом та велику кількість спеціальних технічних засобів, "походження яких встановлюється".

Він запевнив, що у вказаній справі СБУ "в рамках виконання доручень Генпрокуратури, яка веде розслідування, буде надавати оцінку і сприяти розслідуванню".

"В цілому ж я переконаний, що і НАБУ й інші новостворені органи мають право на життя. Ми будемо робити все, щоб співпрацювати далі разом", – заявив Грицак.