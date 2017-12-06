Порошенко підписав закон про забезпечення житлом військових і сімей загиблих бійців

Президент Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань забезпечення жилими приміщеннями військовослужбовців та членів сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків військової служби» (№4995).

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«Сьогодні у присутності українських воїнів підписав закон про забезпечення житлом військовослужбовців та членів сімей загиблих бійців», - зазначив він.

При цьому Порошенко зауважив, що робитиме все можливе і надалі, щоб покращити соціальний захист військовослужбовців.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань забезпечення жилими приміщеннями військовослужбовців та членів сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків військової служби» (№4995).

Законом передбачено, що забезпечення жилими приміщеннями в разі потреби поліпшення житлових умов сімей військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення та загинули (померли) або пропали безвісти, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в порядку, визначеному Кабінетом міністрів.

Законом внесено зміни до Житлового кодексу Української РСР. Відповідно до цих змін, жиле приміщення зберігається за тимчасово відсутнім наймачем або членами його сім’ї понад шість місяців у випадках призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період – протягом усього періоду проходження військової служби, а якщо під час її проходження військовослужбовці отримали поранення, інше ушкодження здоров’я та перебувають на лікуванні в медичних закладах або потрапили в полон чи визнані безвісно відсутньою – на строк до дня, наступного за днем їх взяття на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах після звільнення з військової служби після закінчення ними лікування в медичних закладах, незалежно від строку лікування, повернення з полону, скасування рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою чи ухвалення судом рішення про оголошення особи померлою.

Також внесено зміни до закону “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”. Передбачено, що держава забезпечує військовослужбовців жилими приміщеннями або за їх бажанням грошовою компенсацією за належне їм для отримання жиле приміщення на підставах, у межах норм і відповідно до вимог, встановлених Житловим кодексом Української РСР, іншими законами, в порядку, визначеному Кабінетом міністрів. Також це стосується і військовослужбовців, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Змінами передбачено, що розмір і порядок виплати військовослужбовцям грошової компенсації за піднайом (винаймання) ними жилих приміщень визначаються Кабміном.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.