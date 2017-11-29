Литва передасть Україні зброю на 2 мільйони євро

Уряд Литви схвалив постанову про безоплатну передачу Україні зброї на майже 2 млн євро. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Міноборони Литви.

Відзначається, що мова йде про зброю і боєприпаси, які були у використанні збройних сил Литви до переходу на стандарти НАТО.

"Передача майна – це частина послідовної і всебічної підтримки України Литвою шляхом зміцнення її оборонного потенціалу і забезпечення її суверенітету", - сказав міністр оборони Литви Раймунд Кароблис.

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Раніше повідомлялося, що вартість озброєння, яке планується передати, зараз становить 1,93 млн євро, а на його придбання Литва витратила понад 3 млн євро.

Повідомляється, що Литва передасть більш ніж 7 тисяч автоматів Калашникова, які більше не використовуються литовською армією, а також майже 2 млн патронів до них.

Також буде передано понад 80 кулеметів, понад десяти мінометів і протитанкову зброю.

Як повідомляв УНІАН, США не прийняли ніякого рішення щодо можливості надання зброї Україні.