Луценко розповів з чиїх мобільних НАБУ знімало інформацію

Співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) знімали інформацію з мобільних терміналів (телефонів) охорони президента України, народних депутатів та суддів.

Читайте такожЛуценко: НАБУ вважає себе окремою ізольованою структурою і нікому не довіряє Як передає кореспондент УНІАН, про це під час виступу з трибуни Верховної Ради України заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Суд дозволив НАБУ зняти інформацію з 17 абонентів. Зняв із 114. Хто ці люди? Це - охорона президента воюючої країни, народні депутати, судді, інші чиновники", - сказав він.

Луценко додав, що під час обговорення цього питання з директором НАБУ Артемом Ситником, останній відповів, що у нього "все нормально".