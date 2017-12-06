Луценко розповів з чиїх мобільних НАБУ знімало інформацію
15:52, 06 грудня 2017Політика
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Луценко зазначив, що суд дозволив НАБУ зняти інформацію з 17 абонентів. Але була знята інформація з 114.
Луценко зазначив, що говорив на цю тесу з очільником НАБУ \ фото УНІАН
Співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) знімали інформацію з мобільних терміналів (телефонів) охорони президента України, народних депутатів та суддів.
Читайте такожЛуценко: НАБУ вважає себе окремою ізольованою структурою і нікому не довіряє Як передає кореспондент УНІАН, про це під час виступу з трибуни Верховної Ради України заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.
"Суд дозволив НАБУ зняти інформацію з 17 абонентів. Зняв із 114. Хто ці люди? Це - охорона президента воюючої країни, народні депутати, судді, інші чиновники", - сказав він.
Луценко додав, що під час обговорення цього питання з директором НАБУ Артемом Ситником, останній відповів, що у нього "все нормально".
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