Луценко розповів з чиїх мобільних НАБУ знімало інформацію

15:52, 06 грудня 2017
Політика
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Луценко зазначив, що суд дозволив НАБУ зняти інформацію з 17 абонентів. Але була знята інформація з 114.

фото УНИАН

Співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) знімали інформацію з мобільних терміналів (телефонів) охорони президента України, народних депутатів та суддів.

Читайте такожЛуценко: НАБУ вважає себе окремою ізольованою структурою і нікому не довіряє Як передає кореспондент УНІАН, про це під час виступу з трибуни Верховної Ради України заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Суд дозволив НАБУ зняти інформацію з 17 абонентів. Зняв із 114. Хто ці люди? Це - охорона президента воюючої країни, народні депутати, судді, інші чиновники", - сказав він.

Луценко додав, що під час обговорення цього питання з директором НАБУ Артемом Ситником, останній відповів, що у нього "все нормально".

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Теги: #протистояння гпу набу#луценко ситник набу