Замах на нардепа Мосійчука: 57-річна постраждала вперше стала на ноги після вибуху (відео)

57-річна Надія Тарасенко вперше стала на ноги після вибуху скутера у Києві. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Лікарі переймались, щоби в потерпілої не розвинулась інфекція. Наступного тижня, якщо змін на гірше не буде, жінку, ймовірно, випишуть додому. Однак, її реабілітація буде тривалою, адже постраждав мозок. А попереду - ще одна операція - пластична.

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Як повідомляв УНІАН, ввечері 25 жовтня біля офісу телеканалу Espreso.tv на вулиці Адама Міцкевича у Солом'янському районі Києва стався вибух, внаслідок якого двоє осіб загинули, серед них охоронець Мосійчука. Ще троє постраждали, у тому числі Мосійчук та політолог Віталій Бала.

Вибух кваліфікували як теракт. Розслідуванням займається Головне управління СБУ в Києві та області.