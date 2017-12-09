Саакашвілі назвав звинувачення проти себе "брехливими" - заява

Адвокат Міхеїла Саакашвілі Руслан Чорнолуцький опублікував заяву затриманого політика, яку той написав, перебуваючи в СІЗО СБУ.

Про це йдеться на сторінці адвоката в Facebook.

У заяві Саакашвілі наголошує, його було затримано за "брехливими звинуваченнями".

Він переконаний, що таким чином влада хоче залякати український народ.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю ввечері, 8 грудня, силовики затримали екс-президента Грузії та колишнього голову Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі.

Його доставили до слідчого ізолятора СБУ. Невдовзі там з'явилися його прихильники, а також значна кількість силовиків.

Післе завершення слідчих дій, які тривали кілька годин у ніч на 9 грудня, прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що прокуратура буде просити суд обрати для Саакашвілі запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з носінням браслета.

При цьому вона підкреслила, що всі дії по відношенню до екс-голови Одеської ОДА проводилися у відповідності до процесуального законодавства.

6 грудня стало відомо, що Генеральна прокуратура України оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу. Зокрема, йому інкримінують замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

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Проведення розшуку доручено оперативним підрозділам Національної поліції і Служби безпеки України.

Вранці 5 грудня в будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де мешкає Саакашвілі, силовики провели обшуки. Пізніше вони затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, проте активісти заблокували проїзд цього авто. Між правоохоронцями та активістами виникли сутички. Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері в мікроавтобусі й звільнили Саакашвілі. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Політик і його прихильники прийшли до Верховної Ради.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Своєю чергою Саакашвілі відкинув звинувачення генпрокурора у сприянні учасникам злочинних організацій.