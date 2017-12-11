Україна першою створила "чорний список" для польських громадян - посол Польщі

Посол Польщі Ян Пєкло заявив, що Україна першою створила "чорний список" для польських громадян.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Ділова столиця".

"Що стосується персон нон грата, то початок цієї історії поклала українська сторона. Рік тому мера польського міста Перемишль Роберта Хому не пустили в Україну. Потім така ж історія трапилася з польським професором з Любліна. Потім послідувала реакція з польської сторони, і в Польщі не пустили Святослава Шеремету", - заявив він.

Разом із тим, говорячи в цілому про відносини між двома державами, Пєкло заявив, що нинішні стосунки Польщі та України не перебувають у найгіршій кризі.

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"Не думаю, що стан українсько-польських відносин сьогодні - це трагедія. В історії наших відносин спостерігається певна циклічність: в якийсь період вони покращуються, а в якийсь можуть погіршуватися. Це як між сусідами: посварилися-помирилися. (...) Тому я б не став говорити про найгіршу кризу або крах польсько-українських відносин. Але треба визнати, що наш історичний діалог зараз переживає не найкращу фазу. Якщо чесно, то і з польського, і з українського боку є маргінальні групи корисних (для Росії) ідіотів, які хочуть зіпсувати наші добросусідські відносини. І, на жаль, вони дійшли до мейнстріму...", - сказав посол.

Тим не менш Пекло вважає, що зустріч президентів Польщі та України, запланована на 13 грудня в Харкові, все-таки відбудеться. "І я вважаю, що нам потрібно відокремити питання економіки, культури та інше від історичного діалогу", - зазначив він.

"Думаю, що за підсумками президентської зустрічі можна буде говорити про якусь нову концепцію польсько-українських відносин. Можливо, якщо Україна скасує заборону для польських істориків на проведення пошукових робіт і ексгумації на Волині, а з польської сторони буде певний сигнал, то скоро наші відносини нормалізуються", - додав Ян Пєкло.