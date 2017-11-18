"Суперечить домовленостям": МЗС розкритикувало заборону в'їзду Шереметі в Польщу

Під час зустрічі з польським послом Яном Пекло представники МЗС України розкритикували рішення Польщі про заборону в'їзду в країну секретаря Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій Святослав Шеремета.

Читайте такожДо Польщі не пустили першого українця з "чорного списку" Ващиковського

Про це йдеться в повідомленні прес-служби українського зовнішньополітичного відомства.

Зокрема, українська сторона повідомила дипломату, що ця заборона суперечить логіці конструктивних домовленостей співголів Консультаційного комітету президентів України і Польщі, які були досягнуті 17 листопада в Кракові.

У МЗС висловили сподівання, що досягнуті напередодні двосторонні домовленості дозволять невідкладно вирішити "прикру ситуацію з Шереметою".

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що Польща і Україна "мають різні підходи до примирення".

Також він заявив, що Польща починає процедури, "які не дозволять людям з вкрай антипольськими позиціями відвідувати Польщу".

У відповідь МЗС України заявили, що взяли під увагу висловлювання Ващиковського, але зазначили, що в Україні немає антипольських настроїв.

8 листопада президент Петро Порошенко ініціював проведення надзвичайного засідання Консультаційного комітету глав держав України та Польщі, у Варшаві пропозицію про засіданні взяли позитивно.

9 листопада польські ЗМІ написали, що директору Українського інституту національної пам'яті Володимиру В'ятровичу заборонили в'їзд до Польщі.

Сьогодні, 18 листопада, польські прикордонники не пропустили Шеремету до Польщі.

За його словами, причину недопуску йому не повідомили, разом з тим прикордонник помітив, що термін заборони на в'їзд до Польщі - 1 рік, а німецьку візу, за якою він намагався перетнути кордон буде анульовано.

У зв'язку з цим український МЗС викликав польського посла Пекло.